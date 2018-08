Ztl estiva, i vigili non mollano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il Comune usa il pugno duro nel centro storico. Basta ad auto parcheggiate in divieto e maggiori controlli pure nelle frazioni. Per il secondo week-end di fila, nonostante la città sia mezza vuota a causa delle ferie, i vigili hanno staccato 42 multe (più o meno le stesse del fine settimana precedente). Ma questa volta, mentre in piazza del Comune il lavoro è stato veloce con appena 4 sanzioni, c'è stato di più da fare in piazza della Repubblica. E a finire nel mirino sono stati parecchi residenti....