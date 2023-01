Zero Watt, lo sport è un’avventura

I Superman della Tuscia sono pronti ad affrontare con il massimo impegno il 2023. Si allenano anche in questi giorni per preparare la stagione e hanno come punto di riferimento è la società sportiva Zero Watt che vanta atleti in tutto territorio viterbese. Insieme hanno stilato un programma di massima per i prossimi dodici mesi. In tutto i tesserati sono una cinquantina (35 appassioni di ciclismo e 20 di atletica) e il numero è destinato ad aumentare poiché le iscrizioni sono tuttora aperte. Del direttivo fanno parte: Emanuele Lorenzetti, Cristiano Pugese, Alessio Catalani, Andrea Angeletti e Sascia Montini.

Per ora gli impegni prevedono appuntamenti sullo sterrato per quelli che praticano atletica e mountain bike, nel ciclismo per gli amanti del pedale, arrampicate su ghiaccio e roccia e appuntamenti di triathlon per quelli che hanno più attinenza per queste attività sportive.

«Qualcuno di noi sta programmando – rivela Cristiano Pugese – anche un attraversata nel deserto per i prossimi mesi e si sta allenando con molto impegno». Per ora gli impegni in calendario prevedono: la 12 ore a Monza e la 24 ore di Roma di ciclismo, la Nove Colli di Cesenatico che è tra la gare più impegnative della stagione, le maratone di Roma, Milano, Venezia e Firenze; la Hero bike delle Dolomiti che è la più dura corsa in montagna che si disputa in Val Gardena. Tra gli appuntamenti estivi figura un camp in Francia dove gli appassionati della mountain bike per quattro giorni affronteranno i passi delle Alpi francesi che caratterizzano il Tour de France.

Subito dopo programmata una corsa sulle Dolomiti che anche questa interessa i passi più difficili. E’ in programma anche l’organizzazione di gare fuori strada di atletica e ciclismo a Civita Castellana e a Orte.

La presentazione della squadra è prevista per fine gennaio.