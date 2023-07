Zero Watt- Cicli Montanini, impresa a Roma vince la 24 ore

Stanchi, ma felici. Il gruppo Zero Watt- Cicli Montanini composto da atleti dieci paesi della Tuscia ha stravinto la 24 ore di Roma di ciclismo su strada.

Emozioni, fatiche e ringraziamenti si sono fuse alla soddisfazione di aver tagliato il traguardo per primi.

Quattro alla fine i podi conquistati, un record. Il team da 8 atleti salito sul gradino più alto era composto da Alfredo Balloni, Simone Montanini, Simone Bonifazi, Stefano Ferruzzi, Matteo Pettirossi, Cristiano Pugese, David Bondi e Emanuele Lorenzetti.

Hanno conquistato anche il record del circuito di Vallelunga, dove si è volta la gara, con la copertura di 241 giri pari a 1012 chilometri. Sei più del record precedente. A dare filo da torcere all'otto volante viterbese i colleghi di Room Dmt - Cipollini di Bassano del Grappa, Evolution Bike di Caserta e MB Lazio di Roccasecca (Frosinone). Il finale è stato da trillare con Montanini che ha vinto in volata.

«È stata una gara dura per la presenza di grandi campioni e squadre dice Cristiano Pugese ce la siamo giocata fino agli ultimi metri grazie a grinta e determinazione.

Non abbiamo mollato mai nonostante qualche difficoltà e l'infortunio di uno di noi, che ci ha costretto a girare in 7 per quasi metà gara. Abbiamo compiuto un'impresa e il merito è di tutti. Complimenti anche agli altri del team che hanno vinto. Siamo un grande gruppo».

Sul podio anche il team da quattro: Stefano Boccialoni, Alessio Molinari, Stefano Bernardi e Eros Marini, primi anche con 221 giri. Il team inseparabili (uomo donna), Alessio Catalani e Fabiana Ripani anche loro sono giunti primi con 114 giri pari a 478 km . Nel team individuale donne: Maria Zampella è arrivata anche lei prima con 73 giri pari 306 km.

Nei team individuale uomo anno sfiorato il podio Francesco Palamides, Gianluca Piciucchi, Andrea Angeletti e Fabio Risoluti. Ugo Baldi