© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli appuntamenti di sabato 4 e domenica 5 lugliosabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2020: a Tuscania, con la guida turistica e ambientale Anna Rita Properzi, tra Terzieri e campi di lavanda al tramonto. Non una semplice passeggiata ma un viaggio nella storia degli antichi quartieri medievali, periodo in cui la città era molto estesa e potente. un percorso ad anello all’interno della città. Si potranno ammirare angoli davvero suggestivi e meno conosciuti. Info e prenotazioni: 333.4912669, Anna Rita Properzi Guida turistica autorizzata e Guida ambientale escursionistica associata ad AIGAE. (anche tramite messaggio WhatsApp oppure mail annaritaproperzi@gmail.com). Prenotazione: obbligatoria, posti limitati nel rispetto delle norme anticovid19.A San Martino al Cimino, gioiello urbanistico alle porte del capoluogo, “Giochi di strada”: sabato 4 e domenica 5 luglio 2020, dalle ore 9 alle ore 13. Presso il Palazzo Doria Pamphilj, un weekend di puro divertimento e formazione dove anziani ed esperti delle scienze motorie spiegheranno ai bambini, ai ragazzi e a tutta la famiglia come si giocava una volta. All`interno del Cortile del Palazzo, costruito intorno alla metà del XVII secolo, sarà allestito un percorso da seguire tra i vari giochi. Info: 333 617 1498Sono stati riattivati i servizi del Museo naturalistico di Lubriano e le passeggiate fino al Monumento naturale Balza di Seppie. Orari di apertura: sabato e domenica 10:00 / 13:00 – 15:00/17:00; dalle 17:00 alle 18:00 visita guidata: Museo, belvedere, centro storico, Torre Monaldeschi. Info e prenotazioni: info@museolubriano.com – cel. 327.0289027. E’ inoltre possibile prenotare un’escursione guidata al “Percorso delle acque, dei fiori, dei frutti e delle erbe mangerecce” con le stesse modalità: www.museonaturalisticolubriano.itL’area archeologica dell’antica città di Ferento, dopo il lungo lockdow è stata resa nuovamente accessibile dall’ associazione culturale Archeotuscia, che, con i suoi volontari, ha ripulito l’intera zona e il tratto suggestivo del decumano. L’area è aperta il sabato e la domenica l’intera giornata. Ai visitatori, che debbono rispettare le disposizioni previste dalle norme anti Covid, è nuovamente possibile visitare i resti dell’antica città, in particolare il bellissimo teatro romano, i resti delle terme, quelli della domus ed è possibile percorrere il decumano liberato dalle sterpaglie. Info: 339/2716872 (Luciano Proietti) - 328/7750233 (Simonetta Pacini); e-mail: archeotuscia@gmail.com.Le iniziative di Antico Presente. Escursione alle gole del Biedano, tra i due borghi di Blera e di Barbarano lungo la via Clodia. Guide: Sabrina Moscatelli, Guida Turistica Abilitata e Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e Giuseppe Di Filippo Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. Dati tecnici: il percorso, di media difficoltà, è lungo circa 8 km con un dislivello di 100 metri. E’ un percorso accidentato con alcuni guadi del torrente. Durata 6 ore circa inclusa la pausa pranzo. Appuntamento: Domenica 5 luglio 2020 ore 9.30 in piazza Papa Giovanni XXIII a Blera di fronte al ristorante la Torretta.