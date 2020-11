«Il 2021 sarà l’anno del verde: mai tanti progetti e fondi sono stati messi in campo in questo settore». Calcolatrice alla mano, tra gli interventi che prendono il via in queste settimane e quelli programmati per il prossimo anno, l’assessore Enrico Maria Contardo parla di oltre 2 milioni di euro. Che comprendono anche il maxi appalto da 800 mila – il doppio di quello andato in scena finora – grazie al quale «non avremo più i problemi a cui siamo abituati».

La prossima settimana si parte con le potature a viale Trento per 25 mila euro. «A Roccalvecce – dice Contardo – c’è un incarico da 40 mila per potatura alberi e pulizia strada interna, più abbattimento di 50 alberi infestanti intorno alla roccaforte. E’ partita la gara per via del Colle, è il secondo intervento, il primo da 30 mila era servito per la bonifica della vegetazione. Questo è da 98 mila: ci saranno un impianto di illuminazione e videosorveglianza, il rifacimento dei viali interni, la sistemazione della pista da ballo, un’area giochi per bambini e una di sgambamento per i cani».

Già aggiudicata la gara da 80 mila per i circa 20 parchi giochi della città, altri tre saranno realizzati nuovi. «Lo scorso anno li avevamo già sistemati, alla fine di questo progetto ognuno avrà un’altalena doppia, un bilico, due giochi a molla e uno scivolo. I tre nuovi saranno a Roccalvecce, Santa Barbara e parco del Bullicame». Sta partendo la gara per il rifacimento dei viali di Prato giardino, dopo l’okay della Soprintendenza, per 97 mila euro. «Saranno livellati e in pietrisco, come una volta».

La parte più consistente riguarda il futuro mega appalto del verde pubblico. «Abbiamo dato incarico di redigere il capitolato a Phidia – continua l’assessore - spin off della facoltà di agraria dell’università della Tuscia. Si passa dai vecchi 400 mila euro a 800 mila annuali. Ci sarà tutto: sfalcio, rifiniture, abbattimenti e potature alberi, irrigazione. Quest’anno avevamo solo i parchi pubblici, il resto era fuori contratto. La città resta divisa in tre lotti: a nord e a sud della Cassia, il terzo per la prima volta riguarda Prato giardino, scuole e aree termali. Entro metà dicembre ci consegneranno il lavoro, poi faremo subito la gara, per essere pronti a marzo, nella stagione in cui cresce l’erba». Non ci saranno più quindi i problemi di quest’anno? «Nomineremo i tre direttori dei lavori, che dovranno preoccuparsi di intervenire tempestivamente, girando per la città e facendo in modo che le ditte provvedano subito».

In mezzo a qualche altra gara al via - 90 mila euro per la pulizia dei parchi pubblici, 40 mila per gli sfalci degli infestanti e i bordi stradali – c’è quella da 125 mila già aggiudicata per le potature. «Inizieremo da via Treviso, poi via Lorenzo da Viterbo, via Santa Maria in Gradi, la piazza di Bagnaia, alcune vie di Grotte Santo Stefano. Altri 130 mila riguardano il rifacimento dei viali alberati. E per il 2021 – conclude Contardo - in cantiere abbiamo il nuovo progetto, redatto da Raffaele Ascenzi, per Prato giardino da 220 mila euro».

