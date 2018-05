Al voto senza accordo: a Viterbo il centrodestra presenta candidati separati

Tramonta la tanto agognata ricerca di un candidato unitario per il centrodestra in vista delle elezioni comunali di Viterbo. Sono già partite le rispettive raccolte delle firme per la composizione delle liste da presentare entro il 10 maggio.



I tre maggiori partiti della coalizione, quella che rispecchia la formazione Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia a livello nazionale, non hanno trovato un punto d'intesa, né sarà possibile trovarlo oggi in occasione dell'ennesimo incontro previsto a Roma tra i vertici regionali - e nazionali - dei rispettivi direttivi.



La spaccatura è rimasta tale e quale a quando si materializzò, circa un mese fa, con la candidatura imposta dalla Lega viterbese al resto degli alleati, sul nome del giornalista di origini viterbesi, Alessandro Usai. Il nome, molto gradito a Matteo Salvini, avrebbe dovuto compattare tutti i principali attori verso la conquista di palazzo dei Priori, invece ha sortito l'effetto contrario.



Fino all'accelerazione di ieri sera, con la decisione degli stessi leghisti di puntare tutto su Usai - al lavoro in queste ore per formare la lista di potenziali consiglieri - e di Forza Italia (con o senza i FdI) di insistere sul nome di Giovanni Arena (anch'esso pronto con i suoi elenchi di firme). Risultato: a meno di sussulti - e di ripensamenti al suicidio politico - dell'ultima ora, il centrodestra avrà almeno due candidati.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50



