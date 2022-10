Volpicelli-Polidori: la premiata ditta Viterbese piega 2-0 l'Avellino con i gol degli attaccanti

Una bella Viterbese sconfigge 2-0 l'Avellino trovando la prima vittoria casalinga stagionale. Un successo meritato quello dei gialloblù che hanno realizzato un gol per tempo, piegando la resistenza di un Avellino sempre più in crisi. La gara la sblocca Volpicelli dopo 23 minuti: per l'attaccante un calcio alla crisi di questa prima parte di stagione. Al 73' arriva il raddoppio realizzato da Polidori alla terza rete stagionale e alla seconda consecutiva. Il risultato non è mai in discussione: i gialloblù vincono e si tirano fuori dalla zona play-out. Sabato prossimo trasferta in casa del Picerno.