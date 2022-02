Volpicelli lancia la Viterbese nello scontro diretto a Grosseto: 0-1 e terzo successo esterno di fila

La Viterbese batte di misura il Grosseto centrando il terzo successo esterno consecutivo, decide un calcio di rigore di Volpicelli nel primo tempo.

Al 6′ punizione di Mungo dalla sinistra, D’Ambrosio devia di testa e Barosi in tuffo anticipa Calcagni mandando in angolo. Al 28′ ci prova il Grosseto con un destro dalla distanza di Raimo, palla alta. Al 31′ lo stesso Raimo colpisce di mano in area, Cherchi è ben posizionato e concede il penalty. Dal dischetto si presenta Volpicelli che apre il suo sinistro e batte Barosi firmato il suo undicesimo gol in campionato. Al 40′ occasione per il Grosseto, sugli sviluppi di un calcio di punizione Peretti raccoglie in area e calcia col destro, palla di poco a lato. Al 42′ percussione in area di Polidori che viene chiuso al momento della conclusione dalla difesa di casa. Il primo tempo si chiude con la Viterbese avanti di un gol.

La ripresa inizia con Urso al posto di Pavlev. La prima occasione è per il Grosseto con Arras che scappa via sulla sinistra e mette al centro, Bruzzo colpisce di testa ma non riesce a dare forza al pallone che Fumagalli raccoglie senza problemi. All’56 lancio in area di Raimo, Fumagalli sbaglia il tempo dell’uscita ma Nocciolini a porta vuota manda alto. Al 62′ punizione di Ricci, torre in area di Polidori per Volpicelli che dal dischetto calcia al volo col sinistro ma non trova la porta. Al 73′ Volpicelli ruba palla a Ciolli, entra in area e serve Polidori la cui conclusione viene rimpallata terminando a lato di un soffio. All’81 Urso da sinistra serve Calcagni che arriva in corsa e calcia di prima intenzione, grande risposta di barosi che salva i suoi.

È l’ultima occasione del match, la Viterbese vince 1-0. Un successo che porta i gialloblù a quota 24 punti in classifica, domenica si torna in campo al Rocchi contro il Modena.

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Peretti, Ciolli; Raimo, Piccoli, Cretella (3′ st Artioli), Bruzzo (23′ st Saporiti), Semeraro (3′ st Mauceri); Arras (14′ st Scaffidi), Nocciolini (23′ st Moscati). A disposizione: Lazzari, Salvi, Tiberi, Boccardi. Allenatore: Maurizi.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Mungo (38′ st Maffei), Megelaitis, Iuliano (16′ st Adopo), Pavlev (1′ st Pavlev); Volpicelli (38′ st Bianchimano), Polidori. A disposizione: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Marenco, Semenzato, Alberico. Allenatore: Punzi.

Arbitro: Luca Cherchi della sezione di Carbonia.

Marcatori: 32′ rig. Volpicelli (V)

Note: spettatori: 1284; angoli: 5-1 per la Viterbese; ammoniti: Fumagalli, Ricci, Bruzzo, Siniega, Ciolli; recuperi: 3’ pt; 5’ st.