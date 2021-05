Vbc Viterbo, missione play-off riuscita: grande successo a Cagliari

Missione compiuta. La Vbc Viterbo, sestetto femminile della pallavolo di B2 ha centrato la partecipazione ai play-off per la B1. Si tratta del secondo grande traguardo per la società diretta dal presidente Carlo Carbonari e la squadra viterbese allenata da Jacopo Iacovacci che nella stagione 2018/2019, ha centrato la promozione nel campionato nazionale di serie B2 ed ora è riuscita nella storica impresa di ottenere il pass degli spareggi per salire di categoria.

Il timbro finale le atlete gialloblù l'hanno ottenuto domenica, sull'ostico campo di San Paolo Cagliari, dopo una trasferta a dir poco surreale visto l'arrivo in una regione con restringimenti da zona rossa. La compagine allenata da Iacovacci ha portato a casa un 3-1 (25-20, 23-25, 19-25, 19-25) che vale l'accesso matematico ai play off, con una gara di grande spessore tecnico e agonistico. Il primo set è stato in favore delle sarde, per i troppi errori commessi della compagine viterbese, che ha stentato a decollare, ma dal secondo set tutta un'altra storia.

C'è stata una vera e propria battaglia tra due formazioni ben messe in campo, con bordate in battuta e molte variazioni d'attacco le altre tre frazioni sono state tutte appannaggio delle rappresentati della Tuscia. Sull'ultimo punto messo a segno da Ippoliti, l'invasione di campo da parte di tutte le ragazze in panchina compreso lo staff ha segnato la conclusione più che felice di un campionato difficile che premia anche uno dei migliori tecnici della provincia.

Anche il presidente Carbonari, sempre presente alle partite della Vbc, ha vissuto un momento emozionante con questo successo. «Sono felice ha detto per questo traguardo che premia la società, le ragazze e il tecnico, per l'impegno costante e i tanti sacrifici fatti. Questo traguardo dei play-off ci ha ricaricato le batterie e regalato molto entusiasmo per proseguire una stagione che resterà nella storia della pallavolo viterbese. La strada è molto lunga, ma siamo in ballo e a noi piace ballare».

Queste le ragazze lo staff della Vbc Viterbo: Ippoliti, Capotosti, Rossi, Guidozzi, Macari, Saia, Marinelli, Arcari, Carbonari, Guerrini, Guerra, Di Valerio All. Jacopo Iacovacci. 2° all. Salvatore Perinzano. Dirigente Accompagnatore: Romeo Ippoliti.

