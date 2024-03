Volley serie B maschile, il Tuscania si aggiudica il derby contro Civita Castellana per 3-1

Il ritorno come l' andata. Il Tuscania si è aggiudicato sul parquet del palazzetto di Nepi il derby contro il Civita Castellana nel campionato di pallavolo di serie B maschile.Era accaduto anche all'andata, ma per 3-0.

Il risultato finale è stato di 3-1 per gli ospiti , che hanno vinto il primo set per 14-25; il secondo per 20-25, perso il terzo per 25-17 e vinto il quarto per 19-25.

Tuscania che resta agganciato alla zona play-off e il Civita Castellana che forse deve mettere i sogni play-off nel cassetto per quest'anno.