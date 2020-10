Volley, la Jvc Civita Castellana ospita il Tuscania per il memorial Andrea Mecucci

Sarà la quarta edizione del memorial Andrea Mecucci il primo allenamento congiunto tra le mura amiche dell’Ecosantagata Jvc Civita Castellana.

Domani sera al Palasmargiassi arriva il Tuscania volley di serie A3, per un test precampionato che rinnova il tradizionale appuntamento in ricordo del giocatore rossoblù, scomparso nel luglio 2016 a soli 27 anni. Mecucci, nato e cresciuto a Civita Castellana, era figlio dello storico dirigente della Jvc Paolo e aveva vestito la casacca della Jvc per tutta la trafila del settore giovanile, fino alla prima squadra. In seguito si era trasferito a Perugia, dove giocava in serie B.

Nonostante le limitazioni provocate dall’emergenza Covid, la società Jvc, in collaborazione col Tuscania, ha deciso di organizzare un allenamento congiunto, col quale rendere comunque un saluto al suo atleta e tifoso.

«Andrea è un ragazzo che è cresciuto con noi ed è rimasto sempre con noi, anche quando ci dovette lasciare per motivi di studio legati all’università e ancora oggi che non è più fisicamente tra noi – ricorda il presidente della Jvc Civita Castellana Francesco Santini -. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, che c’impedisce di realizzare un bell’evento pubblico come abbiamo fatto nelle scorse edizioni, la società ha voluto comunque organizzare qualcosa per ricordare Andrea e mostrare vicinanza a Paolo, suo padre e nostro dirigente. Anche quest’anno, inoltre, onoreremo la memoria del nostro ragazzo con l’hashtag #6MEC che campeggerà sulle maglie da gara della prima squadra».

Dal punto di vista agonistico, il test di domani metterà nuovamente l’Ecosantagata al cospetto di una formazione di categoria superiore, dopo il quadrangolare memorial Pisciella dello scorso weekend, in cui i rossoblù avevano affrontato tutte formazioni di serie A2 e A3.

Un precampionato a impatto forte, quello voluto da coach Beltrame e dalla dirigenza civitonica, per aiutare i ragazzi a prendere subito il ritmo partita. Fischio d’inizio alle ore 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA