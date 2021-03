15 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Il derby della Tuscia di serie B maschile di pallavolo si è colorato di rossoblù. L'Econsantagata Civita Castellana si è aggiudicata il match della terza giornata di ritorno in trasferta contro l'Orte per 3-1 (13-25, 25-14, 19-25, 29-31) e resta ancorata al secondo posto.

Per il sestetto allenato da Stefano Beltrame si tratta della terza vittoria consecutiva e del bis contro i cugini di Orte in questa stagione. Esordio invece amaro sulla panchina biancorossa del neo tecnico Marco Giovannetti che è incappato anche nel cartellino rosso per proteste.Per decretare il vincitore di questa sfida ci sono volute più di due ore di grande pallavolo sotto rete e un finale di quarto set al cardiopalmo terminato 29-31 per gli ospiti, grazie a due invenzioni di Buzzelli che hanno regalato tre punti pesanti ai civitonici.

«Partita difficile dice il diesse Francesco Santini è stata come sempre una vittoria di squadra che fa piacere. Complimenti a tutti i ragazzi e in particolare ai due nostri prodotti del vivaio, Federico Scopetti e Alessio Pollicino che sono diventate due certezze».I prossimi appuntamenti. Nel prossimo fine settimana l'Ecosantagata Civita Castellana gioca in casa contro l'Arno di Castelfranco, mentre l'Orte sarà impegnato a Grosseto. Così dice il calendario, ma come sempre c'è da fare i conti con il Covid.

E' andata male alla Volley Life Viterbo sempre in serie B maschile. Il sestetto allenato da Matteo Antonucci è stato sconfitto a Roma dalla Virtus per 3-0 (25-12, 25-23, 25-20). Primo set disastroso dei viterbesi che hanno giocato decisamente meglio gli altri due. Il prossimo impegno sarà in casa al Palavolley di via Gran Sasso contro il Monterotondo sabato pomeriggio