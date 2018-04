Viva Viterbo riempie il teatro e mette in lista l'ex delegato Coni: «Rilanciamo il Genio, terme Inps ed ex ospedale»

di Massimo Chiaravalli

«Abbiamo riempito il teatro Caffeina. Per noi è un grande segnale». Il portavoce di Viva Viterbo, Giacomo Barelli, esulta per il riscontro di ieri sera all'iniziativa "Rinascita viterbese", con in primo piano le proposte del candidato sindaco Filippo Rossi.



C'è stato il pienone nella struttura, dove è rimbombata un'idea di città basata su alcuni punti precisi. «Farò di tutto per riaprire il cinema Genio e l'ex ospedale»: queste sono solo due delle proposte messe sul piatto da Rossi. Nel primo caso, il multisala è una battaglia ormai storica. E l'ex ospedale in pieno centro storico? «La nostra idea – dice Barelli - è di farci un polo multifunzionale per la cultura, con uno spazio da destinare all'università».



E poi il centro, con la riqualificazione dei portici e quindi la valorizzazione di tutta piazza del Plebiscito, che mentre a pochi passi andava in scena l'iniziativa di Viva Viterbo era il solito parcheggio. «Noi vogliamo trasformarla in un salotto: nessuna piazza principale in Italia è così. Nei prossimi giorni – continua Barelli - ci saranno novità: stiamo lavorando alla possibilità di avere a supporto altre liste civiche. Ovviamente non intendiamo situazioni che sono tuttora responsabili di ciò che sta accadendo». Né Oltre le mura, né Moderati e riformisti, quindi.



Intanto esce qualche nome, che va ad affiancare il tridente Rossi – Barelli – De Alexandris. «Abbiamo presentato una nuova candidatura, quella di Alessandro Pica, ex delegato provinciale del Coni. Ce ne saranno molte altre». Considerato che tra Pica e Livio Treta non è mai corso buon sangue, quest'ultimo non rientra nell'operazione di avvicinamento dei civici.



Ancora: le ex terme Inps: secondo il portavoce di Viva Viterbo «devono diventare un albergo al servizio delle terme comunali, cioè le Terme dei Papi. Va quindi posta fine quindi alla guerra dell'acqua: quell'area deve diventare un polo termale di eccellenza». Durante la serata di ieri, Rossi ha menato fendenti alla politica. «Le amministrazioni che ci hanno preceduto – ha detto - hanno costruito bruttezza: noi vogliamo una città più bella. Se Viterbo negli ultimi cinque anni non si è mossa di un millimetro è colpa di Leonardo Michelini: ha voluto fare il sindaco e non l'ha saputo fare. Ed è colpa di Giulio Marini, non dei viterbesi. Dare la colpa ai cittadini è la giustificazione della politica, per dire: tutti colpevoli, nessun colpevole».

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA