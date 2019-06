Vitorchiano, le scuole avranno un nome: saranno intitolate a Schirripa, don Milani e la beata Maria Gabriella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infanzia, elementare, media: nessuna delle scuole di Vitorchiano aveva un nome. Adesso lo avranno tutte: saranno intitolate alla beata Maria Gabriella, a Giorgio Mauro Schirripa e a don Lorenzo Milani. Lo hanno stabilito il sindaco Ruggero Grassotti e la dirigente scolastica Maria Assunta Mezzanotte: mancano solo alcuni passaggi burocratici.«Abbiamo scelto tre figure – dice Grassotti - che possano essere da esempio per bambini e ragazzi. Una legata a Vitorchiano, una alla Tuscia, l'ultima di rilievo nazionale. Il fatto che le scuole non avessero un nome mi ha sempre un po' infastidito, perché ne rappresenta l'identità. Era una carenza». Il sindaco, che è anche insegnante, ha già programmato le cerimonie di intitolazione all'inizio del prossimo anno scolastico.«La scuola dell'infanzia porterà il nome della beata Maria Gabriella, il cui corpo è conservato in una cappella al monastero delle suore trappiste vicino alla scuola. E' in corso il processo di santificazione, ha lavorato per l'unità di tutte le chiese cristiane».La elementare sarà invece intitolata a Giorgio Mauro Schirripa, che nella Tuscia «ha lasciato un segno importante. Ha fondato Eta Beta – continua il sindaco - e fatto scoprire il mondo della disabilità innovandolo, ero anche personalmente legato a lui. A oltre 10 anni dalla sua morte, tutti i docenti hanno appoggiato la proposta. Ho già avvisato la famiglia, che l'ha accolta con piacere».La media sarà infine intitolata a don Lorenzo Milani. «Anche lui era molto legato al mondo della scuola: ha fondato quella di Barbiana, per i contadini, che spesso non potevano permettersi di arrivare in città. Le sue riflessioni – conclude Grassotti - sono legate alla necessità che la scuola sia un'opportunità per tutti, a prescindere dall'appartenenza sociale. Ha scritto "Lettere a una professoressa", i cui principi sono ancora molto attuali».