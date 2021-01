Vitorchiano, cinghiale a spasso tra la superstrada e il centro abitato

Un grosso cinghiale è stato avvistato questra sera verso le 18,30 in via della Stazione a Vitorchiano vicino all'imbocco della superstrada in prossimità del centro abitato. L'animale si era spinto fino ai bordi della carreggiata, vedendosi abbagliato dai fari delle macchine ha fatto poi velocemente marcia indietro. Grande spavento da parte degli automobilisti, ma per fortuna nessun incidente è stato segnalato.

