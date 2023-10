Vitorchiano, borse studio ai giovani studenti meritevoli

Rivolte agli alunni di scuole medie e superiori e agli studenti universitari, si possono richiedere entro il 19 novembre Anche quest’anno il Comune di Vitorchiano assegnerà borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie inferiori (medie) e superiori (indirizzo umanistico-letterario, tecnico e professionale) che abbiano conseguito, con risultati meritevoli, il diploma al termine dell’anno scolastico 2022-23, nonché agli studenti universitari abbiano ottenuto la laurea magistrale nel corso dell’anno solare 2022.

«Con l’erogazione di queste borse di studio – afferma l’assessore alla scuola Fabio Fanelli – l’amministrazione vuole continuare a promuovere e premiare l’impegno di giovani studenti che si dedicano con passione e determinazione ai loro doveri scolastici e universitari, sottolineando il loro merito, affinché siano da modello per tutti i giovani di Vitorchiano».

Le domande di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e dovranno pervenire entro il 19 novembre 2023 tramite procedura online all’indirizzo comune.vitorchiano.vt@legalmail.it.

Gli studenti aventi diritto devono risultare residenti nel territorio comunale di Vitorchiano. L’avviso pubblico è comprensivo del modulo da compilare e firmare.

«Con la borsa di studio intitolata a Padre Ettore Salimbeni - conclude Fanelli - il Comune di Vitorchiano intende premiare anche gli studenti universitari laureati che vivono nel nostro territorio, in aggiunta alle borse assegnate agli alunni di scuole medie e superiori. Prosegue così il nostro impegno nell'investire sui giovani come risorsa fondamentale per il futuro»".