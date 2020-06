Vitorchiano, beccato mentre cede la marijuana in piazza: arrestato

Beccato mentre cede marijuana in piazza, arrestato. I carabinieri della stazione di Vitorchiano (Viterbo) hanno attuato un sevizio di osservazione e controllo in piazza Umberto, finalizzato a reprimere episodi di spaccio nella cittadina.



Durante il servizio hanno notato un uomo di Vitorchiano, già conosciuto, mentre cedeva una dose di 5 grammi di marijuana a un giovane. I carabinieri immediatamente sono intervenuti per bloccarlo, ed hanno proseguito la perquisizione dell'abitazione dell'iomo, dove hanno trovato altri 50 grammi di marijuana.



Il soggetto è stato dichiarato in arresto dai carabinieri e ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Il giovane assuntore verrà segnalato alla Prefettura di Viterbo