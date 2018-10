Vitorchiano, arrestato mentre tenta di rubare in sacrestia

Tenta di forzare la porta della sacrestia e si ritrova in manette.

E’ accaduto a Vitorchiano dove un uomo residente a Corchiano ha tentato di introdursi nella chiesa della Santissima Trinità che si trova nel centro storico approfittando dell’assenza di persone al suo interno.

Ha provato a forzare la porta della sacrestia con un grosso attrezzo in metallo ma è stato notato da due suore che hanno allertato subito i Carabinieri della locale stazione.

Il tempestivo intervento dei militari insieme a quello della Polizia Municipale ha consentito di bloccare l’uomo ancora all’interno del convento. Condotto in caserma, dopo essere stato identificato quale persona dedita abitualmente al compimento di tali tipologie di reato, è stato arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA