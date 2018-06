Vitersport, una cena di beneficienza al Cotton per la squadra di wheelchair hockey

di Federica Lupino

Una serata di beneficienza per raccogliere fondi in favore di ViterSport, associazione di volontariato che da decenni si occupa di disabili adulti, conosciuta a Viterbo per aver creato una squadra di wheelchair hockey, ovvero l'hockey in carrozzina. Domani sera, 6 giugno, l'appuntamento è al Cotton, il ristorante di via san Lorenzo che ha voluto organizzare una cena il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione.



«Crediamo - spiegano dal locale - che il volontariato oggi in Italia abbia un ruolo cruciale nel sistema assistenziale e che il lavoro dei volontaria sia ormai, in tempi di precarietà economica, un vero e proprio ammortizzatore sociale secondo solo alla famiglia. Avendo avuto l'occasione di conoscere da vicino Vitersport e le sue attività abbiamo deciso di organizzare questa serata, punto di partenza per altre iniziative in favore del volontariato». Per info: 3201830409.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA