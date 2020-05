Sequestrato impianto di rifiuti non autorizzato a Soriano

Carabinieri Forestale del Nipaf di Viterbo hanno segnalato all’autorità giudiziaria il proprietario di un terreno sul quale veniva effettuata, in assenza di ogni autorizzazione, attività di gestione di rifiuti.

La raccolta dei rifiuti prevalentemente derivanti dalle attività di manutenzione di parchi e giardini sarebbe stata finalizzata alla produzione di fertilizzanti ed ammendanti, ma in assenza delle idonee opere infrastrutturali atte a prevenire impatti negativi sull’ambiente.



Sequestrata preventivamente l’area, in modo da interrompere l’attività che andava protraendosi nel tempo.

