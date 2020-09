Viterbo, l'incredibile alfabeto di storie di Stefano Massini domenica al Teatro Caffeina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I monologhi di Stefano Massini a Viterbo. Domenica alle ore 21.30 al teatro Caffeina - in via Cavour 9 - l'appuntamento clou della rassegna “in pillole” (inizialmente previsto in piazza San Lorenzo, poi spostato per motivi organizzativi).Massini, scrittore italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo, è un autore pluripremiato, nonché volto televisivo per i suoi racconti del giovedì nella trasmissione “Piazzapulita” su La7. Massini porterà una carrellata di storie che si chiamano come le emozioni che ogni uomo sa provare: per ogni lettera dell’alfabeto una passione, una sofferenza, una gioia e un moto dell’animo. Il tutto raccontato attraverso le vite di altri, le vicende di personaggi storici – da Arthur Conan Doyle, a Giosué Carducci a, persino, Al Capone – messi a confronto con l’universo delle loro emozioni.«Siamo felici di poter dare il nostro contributo all’estate viterbese con la nostra mini-rassegna di eventi in pillole», dichiara Gaetano Carramusa, ad di Carramusa group che organizza l’appuntamento: «Sarà un piccolo festival in stile Caffeina che porterà a Viterbo ottimi nomi della cultura e grandi autori». L’associazione Compagnia del teatro Caffeina proporrà incontri letterari sempre in via Cavour: oltre a Veronica Pivetti - domenica alle ore 19,30, sono in calendario la presentazione dei libri di Pietro Grasso (“Paolo Borsellino parla ai ragazzi”), il 14 settembre; e di Roberto Ippolito (“Delitto Neruda”) il 27.Riguardo allo spostamento di location per l'evento di Massini, la sala del Teatro Caffeina sarà attrezzata per il rispetto delle normative di sicurezza e distanziamento anti-Covid; tutti i biglietti e le prenotazioni per la data di piazza del Duomo saranno validi per il posto in teatro.Info: 393-9041725; www.caffeinaitalia.com. Prevendite: ticketitalia.com e da Underground 0761-342987.