Sfida all’ultimo posto in sala. Il terzetto formato dalla candidata sindaco del Pd Alessandra Troncarelli, dal consigliere regionale Enrico Panunzi e dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, riesce a replicare, posto più posto meno, il successo di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Ad aiutare, sicuramente, la carica dei 239 candidati nelle 8 liste che la sostengono. «Persone che vogliono contribuire affinché alla fine del nostro percorso ci sia la vittoria - ha dichiarato Troncarelli - , che ascoltano le esigenze della città. Tra loro anche i giovani, spesso lontani dalla politica, si stanno interessando attivamente per il bene della città, tanto da presentarsi con una lista tutta loro».

Tra le prime file risalta, come sempre, la presenza di Giovanni Arena. Una presenza, come ricordato dalla candidata, che fa superare i colori della politica «per il bene della città». A farla da padrone ci hanno ancora una volta pensato i fondi per 150 milioni di euro in dirittura d’arrivo a Viterbo. «Eliminazione del passaggio a livello, riqualifica dell’ex ospedale Grande, completamento di Belcolle, recupero del complesso di San Simone. Per questo, e molto altro ancora - ha proseguito Troncarelli - dobbiamo ringraziare gli sforzi profusi da Nicola Zingaretti ed Enrico Panunzi».

A farle eco, sottolineando la presenza dei molti amministratori locali, anche un commosso Panunzi che ha arringato la folla promettendo l’arrivo di altri appuntamenti elettorali: il 31 con il vicepresidente della regione, Daniele Leodori, il 3 giugno il segretario Pd Enrico Letta, il 7 l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. «La presenza di alcune persone qui - ha detto nel suo intervengo Zingaretti - rappresenta l’eterogeneità del nostro favoloso gruppo, un requisito fondamentale per il successo». Immancabile, anche in questo caso, uno sguardo di intesa con l’ex primo cittadino Arena.

«Alessandra Troncarelli è la forza e la migliore espressione della cultura di governo che rappresenta Viterbo - ha concluso il presidente della Regione - e abbiamo davanti una stagione di finanziamenti immensi. Per questo ci serve una persona come lei, rappresentatrice dell’unità di Viterbo».