Un Borgo della cultura nell'ex ospedale del centro città. Zingaretti: «Questa è una giornata storica»

Da ospedale vecchio e dimenticato a centro per la rinascita culturale ed economica post Covid. Presentato questa mattina il “Borgo della cultura”, il progetto di Asl, Regione Lazio e Ministero della cultura per recuperare la struttura dell’ex ospedale Grande di Viterbo.

Alla presentazione, nel palazzo dei Papi che si affaccia proprio sul vasto complesso del centro storico da recuperare, il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, la dg della Asl locale Daniela Donetti, il sindaco Giovanni Arena e, in collegamento, il ministro Dario Franceschini. Presenti anche le autorità civili e militari della città.

L’obiettivo è trasformare il complesso in un hub culturale, sede dell’Archivio di stato e della Soprintendenza. Non solo, all’interno saranno allestiti anche spazi per il co-working per gli ordini professionali, la biblioteca, il laboratorio di restauro e per un ostello della gioventù.

«Il futuro dell’Italia - ha affermato il ministro Franceschini - è nella valorizzazione culturale. Per questo il progetto del borgo della cultura è un’operazione bellissima». Soddisfatto del lavoro e della collaborazione interistituzionale il presidente Zingaretti: «Questa è una giornata storica, perché possiamo dire con certezza che le cose cambiano e cambiano in meglio».

Ora inizia la caccia ai finanziamenti per realizzare il progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA