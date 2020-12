Cinque giorni per la riapertura parziale del traffico sulla superstrada ma intanto è allarme rosso per il fine settimana. Vigili urbani, Comune e Questura al lavoro per una serie di modifiche alla viabilità interna pronte a entrare in vigore dalle prossime ore. Obiettivo: evitare il ripetersi di quanto visto lo scorso weekend con il traffico in tilt in tutto il quadrante nord della città e lunghe code. Un’eventualità che non sarà scongiurata dalla riapertura del raccordino lunedì scorso che pure ha portato dei benefici visibili.

«L’idea è quella di alleggerire la pressione nelle due aree che hanno evidenziato le maggiori criticità – spiega il comandante dei Vigili urbani Mauro Vinciotti -. Ossia la rotatoria nei pressi del centro commerciale IperCoop e quella poco distante in direzione Cassia Nord (distributore Esso)».

La chiave di volta: una deviazione parziale del traffico veicolare sulla Tuscanese. Nel piano: un aumento del numero di forze in campo e una segnaletica ad hoc la poca chiarezza della quale (se non la mancanza) è stata lamentata a più riprese.

Sulla tenuta del piano Vinciotti spiega: «Eliminare il traffico, specie in questo periodo dell’anno, non è possibile. Il nostro obiettivo è quello di limitare al minimo i disagi. Abbiamo poco tempo ma non stiamo sprecando un’ora».

A preoccupare non c'è solo il traffico dello shopping natalizio ma anche la dead line del 20 dicembre, secondo le regole attuali l’ultimo giorno utile per gli spostamenti fuori regione.

«L’ipotesi che possiamo fare è che l’aumento del traffico sarà significativo – continua Vinciotti – Molte persone approfitteranno del fine settimana per fare visita a parenti e amici prima della chiusura. Per questo, nelle ore scorse, abbiamo fatto richiesta all'ANAS di aprire la rampa in direzione Orte per chi proviene da Montefiascone: servirà a snellire non poco il traffico».

Sempre Anas, nella mattinata di ieri ha dato garanzia per la riapertura della carreggiata non interessata dal cedimento all’inizio della prossima settimana. Un risultato raggiunto grazie a una serie di interventi dall’alto, con tiranti assicurati alla paratia, e dal basso, con micropali che andranno a rinforzare il fondo. Quanto ai tempi per un ripristino totale della circolazione: i tempi dovrebbe essere di circa due mesi con il meteo che giocherà una parte decisiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA