Lutto nella pallavolo viterbese, è morto a 29 anni Federico Fabbio

Lutto nel mondo della pallavolo viterbese. «Notizia peggiore non poteva esserci - recita un comunicato della Junior Volley Civita Castellana - da ieri sera Federico Fabbio, centrale, non c’è più. Sappiamo che ha combattuto fino all’ultimo, anche contro un male così grande, con il coraggio un leone. Ed è così che vogliamo ricordarlo. Tutta la società si stringe intorno al dolore immenso della famiglia e delle persone a lui vicine. Ciao Fede, continueremo a fare il tifo per te, ovunque tu sia».

Federico Fabbio, giocatore viterbese, 30 anni ad aprile, era alla sua terza stagione con la maglia rossoblù dell'Ecosantagata Civita Castellana. Aveva indossato la maglia dell'Orte, poi quelle del Tuscania e della Sarroch in Sardegna.

I funerali si terranno domani nella cattedrale di Viterbo alle ore 15. La gara dell'Ecosantagata contro il Foligno in casa sarà sicuramente spostata a domenica. Lo staff dell'Ecosantagata si è stretto intorno alla famiglia di Federico.