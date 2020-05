Viurs, un nuovo caso e un decesso: la 21• vittima, un 81enne negativa da una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo decesso e un caso in più di positività a carico di un paziente di Viterbo. A morire è stato un anziano di 81 anni, residente nel capoluogo e negativizzato al Covid da una settimana, ma il cui quadro clinico complesso aveva richiesto il proseguimento del ricovero al reparto di Malattie infettive. L'uomo, la 21esima vittima del virus nella Tuscia, è il primo ad essere deceduto con tampone negativo.In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 442, di cui 19 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione di 5 pazienti: 1 ad Acquapendente, 1 a Viterbo, 1 a Oriolo Romano, 1 a Vignanello e 1 a Celleno.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 178 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 16 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 227 il numero delle persone negativizzate. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 8.226 tamponi, 278 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 507 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3.363 hanno invece concluso il periodo di isolamento.