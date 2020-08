Ultimo aggiornamento: 10:55

Il turismo interno spinge la Tuscia. Mini boom di presenze nei primi quindici giorni di agosto. Una parentesi felice che però già mostra le prime crepe. «La benzina è durata lo spazio di pochi giri, dalla prossima settimana le camere sono vuote - spiega Michela Biscetti, titolare di un albergo nella frazione di Bagnaia -. Non basta una fiammata per salvare una stagione e sopravvivere».Tanti, infatti, gli albergatori che stanno valutando la chiusura dopo il 15 di settembre: «Mancano i numeri - filtra da Federalberghi - così è meglio restare chiusi piuttosto che veder lievitare le spese». Quelli di un agosto atipico, nel grigio di una città sui social tanto apprezzata quanto mortificata per la scarsa cura in cui è tenuta, sono comunque dati che fanno sperare. «Se anche le presenze dovessero crollare nelle prossime settimane il museo incasserebbe comunque un +50% - spiega Bruno Blanco di Archeares, gruppo che gestisce il polo monumentale del Duomo -. Nell'anno più difficile segnare un raddoppio nel mese di agosto è qualcosa di cui essere felici».Felici, la frotta dei turisti, ha fatto anche ristoratori e baristi. «Tanta gente, finalmente», dice Stefano Achilli dell'Hosteria Olio d'oliva di via San Lorenzo. «Una prova delle grande potenzialità e della bellezza di Viterbo», aggiunge Filippo del Magna Magna Winter garden. Stessi numeri e sensazioni che vengono dal resto della provincia: da Civita di Bagnoregio, 20mila turisti solo nel weekend di Ferraragosto, e dal Parco dei mostri di Bomarzo. «I conti li facciamo alla fine del mese spiega Luca Bettini, proprietario del Bosco ma i numeri sembrano più che buoni».Il boom ha portato ossigeno anche nei bed and breakfast. «Siamo tornati a crescere e questo è un bene spiega Valter Labate, portavoce di un gruppo di b&b del centro storico - il trend sembra positivo anche per i prossimi giorni ma non basterà a sollevare un settore stritolato. Gli italiani? Stanno rispondendo bene, gli stranieri si comportano non diversamente da noi. Qui mancano, ma non è una novità: ancora pochi quelli che ci conoscono».Secondo un report della Camera di Commercio il turismo straniera è in crescita: +7,4% nel numero di arrivi e +12,6% nelle presenze nel 2019 (contro un +5% negli arrivi e +6,1% nelle presenze dei visitatori domestici), ma al di sotto della media nazionale. Il rapporto tra arrivi stranieri e il totale infatti risulta pari al 21%, inferiore di circa 28 punti percentuali rispetto al nazionale. Per quanto riguarda poi l'indice di concentrazione turistica, il rapporto arrivi/popolazione è pari al 102%, decisamente inferiore a quello registrato per l'Italia (218%). Ma cresciuto comunque in 10 anni: nel 2011 era al 64,9%.Dati di un territorio in crescita potenziale che offrono il fianco a Labate per una tirata d'orecchie all'amministrazione Arena. «Manca un piano, una visione del turismo e del turista -conclude - perché non si vive di fiammate ma di programmazione e continuità».