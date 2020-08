© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfonda la soglia psicologica di 500 il numero dei contagiati dall’inizio della pandemia nella Tuscia. Con i 3 nuovi casi registrati ieri, la conta arriva a 502. Gli ultimi tamponi positivi fanno riferimento a 2 cittadini di Viterbo e a 1 di Civita Castellana. Due su tre tornavano dalla Sardegna e rientrano nella fascia d’età tipica dei contagi di ritorno: tra i 20 e i 40 anni. Diverso il terzo caso, quello di un cittadino viterbese la cui positività è stata rilevata dopo l’accesso al pronto soccorso di Belcolle. Il paziente, poco più di 60 anno, ora è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive che nemmeno 24 ore prima si era svuotato, con le dimissioni dell’anziana infettata un paio di settimane fa.Da segnalare l’inarrestabile aumento delle quarantene in provincia, arrivate a 290. Tra di loro, ci sono i contatti stretti dei positivi (al momento sono 32 su tutto il territorio, ai quali vanno aggiunti i 2 migranti del centro di accoglienza a Orte) ma anche quanti sono rientrati da Romania e Bulgaria (Paesi per i quali vige l’obbligo di isolamento e non quello di tampone), o da nazioni extra Schengen. Si tratta, per molti, di badanti rientrate dalle ferie oltre che di rientri dall’estero per motivi di lavoro.Ieri, il laboratorio di analisi di Belcolle ha scoperto ulteriori 2 infettati: cittadini romani che hanno scelto di spostarsi all’ospedale di Viterbo per il tampone. Lo stesso viaggio intrapreso anche da molti umbri, spinti dai tempi brevissimi garantiti dalla postazione drive-in del capoluogo della Tuscia, a differenza delle lunghe attese registrate nei luoghi d’origine. Ad alimentare il lavoro per i tecnici della Genetica molecolare anche quello importato da Civitavecchia: il laboratorio viterbese sta infatti processando decine di tamponi effettuati al porto su vacanzieri di rientro dalla Sardegna. Una collaborazione per cui il personale lavora ormai h24 al fine di garantire una refertazione veloce e contenere eventuali focolai.Tra quelli che hanno deciso di sottoporsi al test scesa dal traghetto c’è anche una 37enne di Viterbo. “Sono partita per la Cagliari con l’aereo il 14 sera. Dopo alcuni giorni nel capoluogo sardo - dice Alessandra Pinna - mi sono spostata a Budoni. Sono ripartita domenica con la nave delle 15,30 da Olbia. Arrivata la sera a Civitavecchia, ho scelto di fare il tampone per senso civico: visti i casi in aumento, non volevo rischiare di essere una untrice e infettare quanti avrei poi incontrato. Inoltre, l’ho deciso anche per la mia salute”. Davanti alla caserma dei vigili del fuoco, compilato un modulo ai banchetti del drive-in, la donna in due minuti si è sottoposta al test rapido. Dopo un’ora, non avendo ricevuto la chiamata dei sanitari che sarebbe arrivata solo in caso di positività, se ne è andata verso casa.“Insieme a me, c’erano in fila decine di auto. È positiva questa assunzione di responsabilità verso se stessi e gli altri: il test – conclude Pinna - comporta solo pochi minuti di tempo, dovrebbero farlo tutti”.