Tanti come quelli di ieri non si erano mai registrati: con 23 nuovi casi, la giornata di martedì guadagna la maglia nera della maratona del virus nel Viterbese. Dopo una settimana in cui il trend del contagio sembra aver rallentato, ieri la curva è schizzata all'insù. col totale a 259. Ma i numeri vanno anche contestualizzati: dalla Asl fanno notare che da lunedì i tamponi vengono analizzati non solo al Gemelli ma anche nel laboratorio di genetica medica di Belcolle. Significa che in un giorno si riescono a processare molti più test rispetto al passato. Pertanto, l'impennata potrebbe essere il risultato di una maggiore concentrazione di risultati che, se affidati solo alla struttura romana, sarebbero arrivati spalmati su più giorni. Resta che, per valutare con efficacia il reale andamento del contagio nella Tuscia, occorrerà aspettare qualche giorno così da considerare correttamento l'effetto giocato dall'avere un laboratorio in loco.Sul fronte del bollettino diramato dalla Asl ieri, ecco la distribuzione dei nuovi 23 contaminati: 10 a Viterbo, 2 a Celleno, 2 a Civita Castellana, 2 a Piansano, 2 a Bassano Romano, 1 a Orte, 1 a Tarquinia, 1 a Marta, 1 a Capranica e 1 a Vetralla. Il covid-19 continua a guardagnare, quindi, terreno. Ieri, in un colpo solo, tre comuni del Viterbese sinora graziati sono stati invece coinvolti: Celleno, Piansano e Bassano Romano.«Gli interessati hanno sintomi lievi, sono sotto controllo medico e negli ultimi giorni non hanno incontrato altre persone», fa sapere il sindaco di Celleno, Marco Bianchi. A Piansano, sono gli stessi contagiati ad aver diffuso le proprie generalità: si tratta di una infermiera e del marito. Emanuele Maggi, primo cittadino di Bassano, spiega invece che «i due positivi sono moglie e marito, già in quarantena da 14 giorni, collegati alla palestra di Manziana». A Viterbo, i 10 sono contatti di persone già contaminate, mentre a Civita Castellana sono risultati positivi altri 2 crocieristi. A Orte si tratta di un cittadino che avrebbe contratto il virus fuori regione, come specifica il sindaco Angelo Giuliani. Colpita anche una ragazza di Tarquinia che si era rivolta al pronto soccorso di Belcolle. A Marta il caso è collegato ai precedenti, mentre si studiano i contatti del paziente di Vetralla.Buone notizie, invece, sul fronte di Villa Immacolata: sui circa 30 tamponi sinora effettuati, tutti gli esisti sono negativi. Continua il monitoraggio della Asl all'interno delle residenze sanitarie assistenziali, con test effettuati sugli ospiti con sintomi compatibili col coronavirus.