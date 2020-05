Viterbo, virus sempre sotto controllo: nessun nuovo caso e 5 guariti in più. Totale tamponi a 11.558

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun nuovo caso di Covid-19 oggi nella Tuscia. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i contagi restano 454, di cui 20 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione di 5 pazienti, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. I cittadini sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni:1 a Tuscania, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sutri, 1 a Faleria e 1 a Vignanello.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 86 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 6 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 338 il numero delle persone negativizzate e resta a 25 quello dei decessi. Dall’inizio dell’emergenza , nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 11558 tamponi, 275 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 300 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3439 hanno invece concluso il periodo di isolamento.