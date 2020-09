© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua lenta ma progressiva la diffusione del Covid-19 nella Tuscia. Ieri sono stati scoperti 5 nuovi casi, di cui 4 a Ronciglione e 1 nel capoluogo. Proprio nel paese intorno al lago di Vico, dove al momento risultano 11 contagiati (di cui la metà riconducibili a un unico focolaio), il sindaco Mario Mengoni ha firmato un’ordinanza per restrittiva per contenere un'ulteriore trasmissione del virus.Il provvedimento obbliga “chiunque a indossare correttamente, fino al 14 ottobre, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e\o aperte al pubblico dove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina”. Sono, inoltre, “vietati gli assembramenti e gli stazionamenti senza che venga rispettato il distanziamento sociale”. Per i trasgressori, sanzione di 50 euro.La Asl, intanto, continua a studiare soluzioni per evitare assembramenti all’interno delle strutture. Da oggi sarà operativo il servizio “Premotami.Cloud” che servirà, appunto, per prenotare, tramite app o via web, gli accessi al Cup dell’ospedale di Belcolle e della Cittadella della salute di Viterbo. Due modi per usufruirne: scaricando l’applicazione smartphone (disponibile su AppStore per dispositivi iOS o su Google Play Store per dispositivi Android) o tramite il sito (https://webapp.prenotami.cloud/).Il nuovo metodo di accesso ai servizi consente al cittadino di prenotare una tra le attività presenti nell’elenco consultabile nella app e online, di scegliere il giorno e l’orario di accesso e di ricevere istantaneamente la conferma della prenotazione sul proprio dispositivo.