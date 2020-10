© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche una alunna della scuola primaria di Vetralla, istituto comprensivo Piazza Marconi, tra gli ultimi 6 contagiati nel Viterbese, comunicati dalla Asl. Gli altri casi sono 2 a Canepina e uno rispettivamente a Viterbo, Tarquinia e Fabrica di Roma.A Canepina il sindaco Aldo Moneta invita tutte le persone che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con l’ultima coppia contagiata in paese, di cui ha diffuso i nomi, ad avvertirlo in modo da metterli in contatto con la Asl di Viterbo. A Fabrica, invece, il sindaco Mario Scarnati annuncia che i cittadini colpiti in paese sono in totale due: “Oltre a quello comunicato dalla Asl di Viterbo, un altro residente che lavora vicino Roma è stato refertato positivo dall’azienda sanitaria del posto”, chiarisce.Cresce il numero delle persone colpite da Covid che manifestano sintomi del contagio: ieri, 4 su 6 si sono rivolti al proprio medico insospettiti dalle proprie condizioni di salute. Tutti stanno comunque trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Con i numeri diffusi ieri, ai quali va aggiunto il caso di Fabrica non ancora conteggiato nel bollettino ufficiale della Asl di Viterbo, il totale dei contagiati nella Tuscia dall’inizio della pandemia sale a 684. Attualmente, di questi sono 137 i cittadini il cui tampone rivela ancora la presenza del Covid-19. Nel reparto di Belcolle rimangono 8 i pazienti ricoverati, mentre 2 sono affidati alle cure di strutture sanitarie extra Asl.Il nuovo negativizzato, registrato ieri nel capoluogo, porta a 518 il totale dei guariti da marzo a oggi, mentre i decessi legati al coronavirus restano 29. Imponenti i numeri dei tamponi sinora effettuati dalla Asl: il totale ha sfondato quota 30mila. Per la precisione, con l’ultima tornata di 312 test, il numero complessivo è di 30.065.Torna a superare quota 400 anche il numero delle quarantene: a oggi sono 414 i cittadini in isolamento domiciliare fiduciario. Questa settimana, inoltre, dovrebbero partire i test rapidi nelle scuole della provincia, con avvio dall'istituto Paolo Savi di Viterbo. Attesi per oggi anche i risultati dei tamponi sui dipendenti e gli amministratori del Comune di Nepi, per capire se l'ente potrà riaprire.