© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua inesorabile l’avanzata del virus nel Viterbese. Ieri la Asl ha comunicato 5 nuovi casi che fanno salire il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 587. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati a Bagnoregio, a Villa San Giovanni in Tuscia, a Vitorchiano, a Vetralla e a Orte. Proprio il primo caso è quello che al momento preoccupa di più.“Sono stato avvisato poco fa dalla Asl di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro comune. È un cittadino ucraino che si trova a casa. Già sono stati messi in isolamento fiduciario coloro che sono venuti a contatto con il positivo e si sottoporranno a tampone”, fa sapere il sindaco Luca Profili. L’uomo, affetto da altre malattie, venerdì scorso era stato accompagnato a Siena per sottoporsi a un controllo. Qui gli è stato effettuato il tampone per poi rimandarlo a casa.“La Asl di Siena non ha comunicato tempestivamente a quella di Viterbo la positività del tampone. Abbiamo saputo del possibile contagio da voci che giravano in paese. Per questo – racconta il primo cittadino di Bagnoregio - ho mandato i carabinieri e i vigili urbani a casa della persona per verificarne la veridicità. Ora, in quarantena ci sono la moglie e i suoceri del paziente, oltre a una persona con cui aveva avuto rapporti stretti. Tra giovedì e venerdì verranno sottoposti al tampone. Entro il fine settimana, dovremmo avere i risultati. Speriamo il virus non si sia diffuso ulteriormente”.Gli altri casi rilevati ieri sono a carico di un contatto stretto dell’uomo di Villa San Giovanni in Tuscia la cui positività era già nota, oltre a una persona sintomatica di Vitorchiano. Il tampone di Vetralla riguarda una parente stretta di un paziente già refertato mentre a Orte si tratta di un contatto del ragazzo colpito a Civita Castellana.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 3 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 in una struttura sanitaria extra Asl, 87 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 470 il numero delle persone negativizzate.