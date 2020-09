© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il virus continua la sua lenta risalita nel Viterbese. Anche ieri la Asl ha scoperto 2 nuovi casi: 1 ad Acquapendente, legato a un contagio fuori regione e senza contatti con i positivi già noti in paese; 1 a Montefiascone, con legami invece con un altro paziente infettato.eseguiti dai sanitari sui membri del centro di recupero la cui fondatrice è risultata positiva nei giorni scorsi. La donna, con sintomi gravi, è ricoverata nel reparto di Malattie infettive. La struttura che ha ideato è posta sottosequestro e al suo interno si trovano in isolamento anche alcuni minori.Al momento, i contagiati dall’inizio della pandemia sono saliti a 571. Ancora positivi risultano in 78, dei quali 3 ricoverati a Belcolle e 2 in strutture extra Asl. Sul fronte dei tamponi, nelle precedenti 24 ore l’équipe dedicata ne ha effettuati 255, per un totale da marzo a oggi di 24.336. Calano a 314 i cittadini in isolamento.La Asl è in prima linea anche sul fronte della scuola. Nell’ambito dell’indagine di sieroprevalenza regionale, i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno sinora refertato 3122 test sierologici eseguiti su base volontaria. Sinora, 31 sono risultati positivi ma tutti negativi al successivo tampone. Significa che sono entrati in contatto col virus in passato ma ora sono guariti.L’azienda ha anche messo in campo Unità multiprofessionali Covid, distribuite per ognuno dei 3 Distretti sanitari del Viterbese, al cui interno figurano un medico del dipartimento di prevenzione, un medico del distretto o delle cure primarie, un infermiere, un tecnico della prevenzione, uno psicologo e un assistente sociale. Le Unità Covid si interfacceranno con tutti gli istituti scolastici della Tuscia, intervenendo in tempo reale in caso di necessità, anche attraverso 3 numeri telefonici dedicati, uno per ogni distretto, già comunicati ai dirigenti e ai referenti e già in funzione.