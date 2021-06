Covid, i numeri confermano il trend positivo: zero nuovi casi accertati nel Viterbese

Si conferma la traccia positiva per l'uscita dall'emergenza Covid nel Viterbese. Nessun nuovo caso è stato accertato oggi dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle, per la Asl di Viterbo. In totale, a questa mattina, i casi di positività residenti o domiciliati nella Tuscia, restano 15.533.

Inoltre è stata comunicata la fine del periodo di isolamento - o la negativizzazione dal Covis-19 - di 4 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 1 a Bagnoregio, 1 a Gallese, 1 a Monte Romano, 1 a Viterbo. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 1 è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 101 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sale a 14.978 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 169.900 tamponi, 114 nelle ultime 24 ore.