Viterbo, dopo lo stop il virus torna a salire: due nuovi casi. Ma aumentano anche i guariti: più 11

Dopo tre giorni di stop, il virus torna a salire nella Tuscia: oggi accertati due nuovi casi. Uno riguarda un cittadino di Viterbo in isolamento nel proprio domicilio, il secondo un paziente di Corchiano refertato in una struttura extra Asl, dove è ricoverato. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 456.

Oggi impennata di guariti, più 11: 3 Viterbo, 2 a Montefiascone, 1 a Grotte di Castro, 1 a Tuscania, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Tarquinia e 1 a Monte Romano. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 77 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e 6 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 349 il numero delle persone negativizzate e resta a 25 quello dei decessi.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 11.626 tamponi, 138 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 261 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3.529 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA