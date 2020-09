© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giocatori della Viterbese e un fisioterapista positivi al Covid-19 (due sono domiciliati fuori provincia, uno a Gradoli e un altro a Viterbo). La conferma è arrivata dalla Asl che ha ripetuto i tamponi inizialmente effettuati dai membri della squadra in un laboratorio privato di Avellino. L’èquipe sanitaria sta ricostruendo in queste ore la catena dei contatti, valutando ulteriori test e misure contenitive. Oltre a questi casi preannunciati, ieri la sezione di Genetica molecolare ne ha scoperti ulteriori 3: 1 a Orte, collegato a un contagiato di Terni con cui condivide il luogo di lavoro; 1 a Vasanello, a carico di un cittadino in procinto di partire per l’estero (il sindaco Antonio Porri ha tranquillizzato la popolazione, specificando che è stato attivato il centro operativo comunale); 1 a Graffignano, parente del carabiniere di stanza a Norcia, già positivo al coronavirus.Con i nuovi casi di ieri, la conta degli infettati dall’inizio della pandemia nel Viterbese arriva a 555. Al momento, sono 70 i cittadini ancora alle prese con il virus: 2 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 1 in una struttura sanitaria extra Asl e 67 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. A loro vanno aggiunti i due migranti del centro di accoglienza straordinaria che da settimane risultano contagiati. Ieri non si sono verificate nuove guarigioni: sinora i negativizzati restano quindi a 460 mentre i morti rimangono 26.Ieri, la Asl ha effettuato 183 tamponi, per un totale che dall’inizio dell’emergenza Covid ha raggiunto quota 22.631. Proprio nel giorno di Santa Rosa, i due Cup di Belcolle e della Cittadella della salute sono rimasti chiusi mentre il drive-in ha funzionato regolarmente. “Dovevo sottopormi al tampone prima di andare all’estero. Avevo la prescrizione del medico ma trovando chiusi tutti gli sportelli, da Viterbo sono dovuto arrivare a Montefiascone per pagare, per poi tornare nel capoluogo e sottopormi al test”, racconta un cittadino. Dalla Asl sottolineano, però, che il 4 settembre è un festivo, uno dei pochi giorni in cui il centro unico per le prenotazioni rimane chiuso mentre medici e infermieri hanno lavorato normalmente, garantendo tutte le prestazioni. Meno del 3% dei tamponi, aggiungono, è a pagamento perché per tutti gli altri – per sintomatici, rientri da zone a rischio o contatti di positivi – l’esame è gratuito.A Tuscania, poi, un caso che lo stesso sindaco Fabio Bartolacci definisce “particolare”. Ecco il suo racconto affidato a un videomessaggio rivolto alla cittadinanza: “Ieri mattina ci è stata comunicata dalla Asl una persona positiva, riconosciuta contagiata in un’altra regione diversi giorni fa e poi autorizzata a tornare in paese per trascorrere la quarantena in casa. I genitori – tranquillizza il primo cittadino - hanno effettato il primo tampone negativo, sono in attesa del secondo”.Tornano a salire, seppur di poco, le quarantene: da 362 sono arrivate a 368, mentre continua l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Sinora refertati 7323 test sierologici, di cui 116 hanno dato esito positivo. Solo due, però, i casi di Covid emersi dal successivo tampone.