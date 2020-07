Virus, nessun nuovo caso ma tornano a salire le quarantene

Anche oggi nessun caso accertato di positività al Covid-19 ma aumentano le persone in quarantena: ieri era 88, oggi sono 91. In totale, alle 10 di questa mattina, i contagiati, residenti o domiciliati nella Tuscia, dall'inizio dell'epidemia restano a 470 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Di questi, solo 4 restano ancora positivi (due ricoverati - una al Gemelli, uno a Orbetello - e gli altri due in isolamento domiciliare).



Rimane stabile a 441 il numero delle persone negativizzate e a 25 sono quello dei decessi, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.



Dall’inizio dell’emergenza , nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 15776 tamponi, 55 nelle ultime 24 ore. Ad oggi, 4052 cittadini hanno concluso il periodo di quarantena.



Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA