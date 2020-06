Virus, Viterbo e Montalto Covid-free. Resta un solo caso nella Tuscia: quello di Vignanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbo e Montalto di Castro sono ufficialmente Covid-free. Con le due guarigioni comunicate questa mattina dalla Asl (una in ciascun comune), resta solo un caso in tutta la provincia di Viterbo: quello del cittadino di Vignanello, scoperto tre giorni fa durante la preospedalizzione a Belcolle. Sale a 439 il numero delle persone negativizzate dall'inizio della panedemia su un totale di 465 contagiati, mentre rimangono 26 i decessi.Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 14392 tamponi, 35 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 48 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3907 hanno invece concluso il periodo di isolamento.Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4434 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 77 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,73%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività a seguito del tampone.