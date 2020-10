Rischio lockdown locali nei centri più colpiti dal Covid-19. Durante la riunione di ieri in Prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza, allargato ai sindaci dei comuni con maggiori contati (quali Viterbo, Civita Castellana, Vetralla, Ronciglione, Nepi) e alla presenza della direttrice della Asl, Daniela Donetti, è emersa tutta la preoccupazione per il boom di casi registrati questa settimana. Da lunedì a venerdì, sono 117 i cittadini colpiti dal virus nella Tuscia. Ieri, con 44 nuovi casi, il record assoluto per la provincia, mai raggiunto dall’inizio della pandemia.

I prossimi giorni saranno cruciali per porre un freno alla crescita esponenziale della pandemia e scongiurare l'adozione di misure più restrittive, da valutarsi nella successiva riunione, prevista all'inzio della settimana. Le forze dell’ordine ma anche i sindaci attraverso la polizia locale e la protezione civile, aumenteranno i controlli affinché le regole, obbligo della mascherina in primis, vengano rispettate. Attenzione speciale per gli ingressi e le uscite delle scuole, i mezzi pubblici ma anche per tutti i luoghi di aggregazione, quindi di rischio, come le strutture sportive.

È emersa pure la necessità di aumentare le attività di screening per mappare il contagio e isolare prontamente più casi possibili. La Asl ha annunciato l’aumento dei drive in: a quello di Belcolle, a Viterbo se ne affiancherà uno nel quartiere dell’Ellera, mentre altri due saranno allestiti in provincia, ovvero a Civita Castellana e a Tarquinia.

Intanto, cresce la preoccupazione nelle scuole. A Viterbo da giovedì è in quarantena una classe liceo linguistico Buratti, mentre ieri tra i 16 casi del capoluogo ci sono quattro minori che frequentano la scuola dell’Ellera e la Fantappié. Lunedì e martedì resterà chiusa la scuola media di Monterosi.

