Covid, 73 persone in quarantena: in maggioranza, italiani e stranieri rientrati dall'estero

Ultimo aggiornamento: 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta un solo positivo nella Tuscia, il cittadino del Bangladesh che vive a Orte, e 73 cittadini in quarantena. Di questi, circa i 2/3 sono italiani o stranieri rientrati da vacanze o soggiorni lavorativi in Paesi extra-Schengen e che, in base alle attuali normativa in materia di contenimento del Covid-19, vengono sottoposti ai controlli sanitari appena rientrati in Italia.In totale, alle 11 di questa mattina, dall'inizio della pandemia i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, registra nella provincia di Viterbo restano 467 di cui 25 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 26 sono le persone decedute.Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 15383 tamponi, 63 nelle ultime 24 ore. Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4699 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 85 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,80%.Dall’avvio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività.