​«Abbiamo iniziato in maniera soft, ma nel weekend saremo più incisivi». Il colonnello Andrea Antonazzo, comandante provinciale dell’Arma, non ha dubbi per evitare una ricaduta dei contagi da Coronavirus serve responsabilità, soprattutto da parte dei giovani.«Purtroppo sono proprio i ragazzi quelli che ad oggi si adeguano alle norme anti Covid con più difficoltà. E’ comprensibile la necessità dell’estate e la rivalsa rispetto a un periodo di chiusura, ma tutto questo - spiega - rende la situazione esplosiva. Come abbiamo visto, in questi ultimi giorni, molti contagiati sono dei millennial, ragazzi nati dal 2000 in poi. Un segnale chiaro che non possiamo sottovalutare. Il rischio non è solo per loro ma anche per i familiari che hanno a casa, i nonni, che rischiano di ammalarsi. I giovani devono rendersi conto che continuare una vita normale dipende proprio da loro, dai loro comportamenti. Le regole di oggi sono fatte per farli continuare a uscire in maniera sicura».Per evitare una ricaduta da Covid i carabinieri per l’intero weekend controlleranno e vigileranno sul territorio provinciale. «Ci sono norme più stringenti come l’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi dove è possibile l’assembramento. Per questo vigileremo nei centri storici, nei giardinetti, nei luoghi tipici dove i cittadini si incontrano e ovviamente sul lungo mare».Nello specifico i carabinieri saranno presenti sul litorale di Montalto di Castro. «Il 14 agosto scorso abbiamo impegnato dieci pattuglie solamente per controllare i ragazzi sul litorale. Ed è stato complicato, la situazione rischia di diventare esplosiva. Purtroppo - dice ancora il comandante Antonazzo - nonostante la chiusura delle discoteche ci sono ancora locali dove i giovani si assembrano. Per questa ragione nel weekend che sta arrivando faremo in modo che tutti si adeguino. Le norme, ripeto, sono restrittive e devono essere rispettate.Questo settimana abbiamo quindi organizzato controlli nei locali dove ci sono assembramenti, e ricordo che l’obbligo della mascherina vale anche per le aree adiacenti ai locali e il mancato rispetto può comportare conseguenze per gli esercizi aperti».Ovviamente la situazione non è mirata solo al litorale. Sotto controllo anche gli eventi organizzati dai comuni della Tuscia. «Le amministrazioni locali - dice infine il comandante -, dopo una riunione in Prefettura, hanno rivisto le programmazioni soprattutto perché i controlli saranno serrati». E far mantenere a tutti le giuste distanze e l’obbligo delle mascherine potrebbe essere dispendioso anche per le casse dei Comuni, costretti a far fare gli straordinari agli agenti della polizia locale.