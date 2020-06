Viterbo, il virus batte in ritirata: zero nuovi casi e 2 guariti in più (in totale sono 406)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: anche oggi nessun nuovo caso segnalato nella Tuscia. Continuano ad aumentare, invece, i guariti: più due, uno di Soriano nel Cimino e uno di Sutri. In totale, alle ore 10 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nel Viterbese, restano a 462 di cui 23 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 29 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 3 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 406 il numero delle persone negativizzate e resta a 24 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 13213 tamponi, 49 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 127 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3771 hanno invece concluso il periodo di isolamento. Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 3891 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 59 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,51%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività a seguito di tampone.