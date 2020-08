© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non è questione geografica ma di rispetto delle regole. Anche chi è rimasto a Viterbo, senza andare in ferie, ma non ha mai indossato la mascherina o non si è preoccupato degli assembramenti può essere a rischio”.Silvia Aquilani, responsabile dei dipartimento di Prevenzione della Asl di Viterbo, tiene d’occhio l’andamento del Covid-19 sin dall’inizio della pandemia. E non nasconde la preoccupazione per quello che sta accadendo in questi giorni.“Molti pensavano – spiega l’esperta – che questo virus fosse stagionale, come quello dell’influenza, e scomparisse con la bella stagione. Abbiamo scoperto, invece, che è endemico e ubiquitario. Ritornare alla normalità non credo sarà possibile senza un vaccino”. Su un punto batte il suo discorso: “Siamo in una fase delicatissima. Facendo un paragone, direi che ci troviamo come a gennaio e febbraio quanto il virus già circolava senza che lo sapessimo. La differenza è che ora lo conosciamo e abbiamo gli strumenti per limitarne la diffusione. Il nodo – sottolinea – sta tutto nei comportamenti individuali: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e lavarsi con frequenza le mani”.Scorrendo i numeri dell’epidemia che hanno visto anche nella Tuscia dei nuovi picchi, con il record toccato venerdì quando in 24 ore sono stati scoperti 12 nuovi contagiati, Aquilani commenta amareggiata: “Proprio perché sappiamo come difenderci è da irresponsabili fare finta che non ci siano regole da rispettare. Il problema non è geografico ma, ribadisco, comportamentale. Chi va in Grecia, Spagna o Malta per le ferie? In maggioranza giovani tra i 20 e i 40 anni che vogliono divertirsi senza preoccuparsi del contagio. Ma assembramenti in questo periodo ci sono anche a Tarquinia, piuttosto che a Montalto. Non è il luogo, sono le persone”, prosegue.Per questo, lancia un appello ai singoli cittadini e ai gestori di locali: “Indossate e fate indossare le mascherine. Seguite tutte le indicazioni delle autorità sanitarie: non è fare la predica perché ci sono correlati scientifici che ne dimostrano l’efficacia. Mi è capitato – racconta – di far notare in luoghi pubblici il mancato rispetto delle regole e sono stata trattata come fossi inopportuna. Non è così: tra meno di un mese apriranno le scuole. Se non vogliamo privare i più piccoli del diritto alla socialità facciamo tutti uno sforzo”. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? “Dipende da noi. Se continueranno atteggiamenti irresponsabili, fare passi indietro - avverte - sarà inevitabile”.