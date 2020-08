Virus, 4 nuovi casi di ritorno da Sardegna e Spagna: a Viterbo, Vetralla e a Civita Castellana

Ultimo aggiornamento: 13:05

. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 1 a Viterbo, di rientro da un soggiorno in Spagna, 1 a Vetralla, di rientro dalla Sardegna.Gli altri 2 contagiati sono stati refertati a seguito dei tamponi eseguiti al drive in del porto di Civitavecchia, su cittadini residenti o domiciliati nella Tuscia: 1 a Vetralla, 1 a Civita Castellana. Entrambe le persone sono rientrate da un viaggio in Sardegna. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.Continua, quindi, a crescere il toale dei contagiati che ora sale a 506. Oggi anche buone notizie: è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione di 2 pazienti, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. Le persone negativizzate sono residenti nel comune di Viterbo.Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverato nel reparto di Malattie infettive, 33 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 447 il numero delle persone negativizzate, 26 sono le persone decedute.Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 19942 tamponi, 332 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 291 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4466 hanno invece concluso il periodo di isolamento.