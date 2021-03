Chiede aiuto dalla finestra perché il compagno la picchia, salvata dalla polizia

Un uomo di 46 anni, domenicano, è stato arrestato ieri sera dalla polizia. La sua compagna, dopo essere stata picchiata, si era chiusa nella camera da letto e aveva chiesto aiuto dalla finestra (le era stato messo fuori uso il cellulare, proprio per non poter chiamare nessuno). I poliziotti sono entrati nell'appartamento del centro storico di Viterbo e sono stati a loro volta aggrediti dall'uomo ubriaco.

La donna è stata accompagnata in ospedale, dove è stato attivato il previsto “Protocollo Rosa”, percorso di accoglienza al pronto soccorso dedicato a chi subisce violenza. Lo straniero è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Oggi il gip ha convalidato la misura restrittiva e ne ha disposto gli arresti domiciliari.

