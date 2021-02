Ville e giardini storici viterbesi, 25 progetti di recupero ammessi. Panunzi: «La Regione continua a investire»

Luoghi della cultura e dimore storiche, sono 25 i siti del Viterbese ammessi al finanziamento di progetti di recupero e valorizzazione predisposto dalla Regione Lazio.

«Un altro importante risultato per la tutela e la promozione del patrimonio culturale», sostiene il consigliere regionale del Pd, Enrico Panunzi, a seguito dell’approvazione degli scorrimenti di graduatoria relativi alla 2° edizione dell’avviso per la valorizzazione dei luoghi della cultura. Oltre all’altro avviso per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici del Lazio.

Per la provincia di Viterbo sono 12 i nuovi progetti ammessi a finanziamento per il 2021, che si aggiungono ai 13 finanziati nel 2020. «La Regione Lazio, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, continua a investire nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale – prosegue Panunzi - e per il nostro territorio sono in totale 25 i progetti finanziati».

Per l’avviso della valorizzazione dei luoghi della cultura saranno ammessi a finanziamento, con lo scorrimento della graduatoria, il Museo della Ceramica della Tuscia della Fondazione Carivit – Ente Cassa di risparmio della Provincia di Viterbo; a Latera il museo della Terra; a Vallerano l'edificio storico ex ospedale Ricciardi destinato a ospitare la Biblioteca-centro studi Alvaro – Bigiaretti; a Monterosi l'allestimento di vari spazi del Comune, aula consiliare, biblioteca comunale nella scuola primaria, sala musica ecc; a Canino l'ex Convento San Francesco; a Orte il museo diffuso delle Confraternite riunite di Orte.

Con scorrimento della graduatoria ammassi a finanziamento dimore e giardini storici a Bolsena (viale Colesanti); a Vignanello castello Ruspoli; a Montefiascone la Rocca dei Papi; a Ischia di Castro l'antica città di Castro; a Sutri villa Savorelli; a Tarquinia villa Bruschi Falgari.

