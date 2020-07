Villa Lante, mercoledì la protesta dei cittadini contro il degrado

Ultimo aggiornamento: 12:08

Bagnaia scende in piazza, domani alle 17 manifestazione all'esterno del cancello di Villa Lante. Un bis dopo la protesta di tre settimane fa, rimasta senza risposta e con lo stesso effetto di una presa di sale calata in una pentola d'acqua bollente.L'apertura balbettante del parco è infatti la punta dell'iceberg di un paese colpito da tanti (e sempre sollevati all'attenzione dell'amministrazione) problemi. Dai topi nel centro storico, alla sporcizia e al degrado che fa da corona all'intera frazione. Una piaga che ha strisciato sui lastroni di peperino e che ora morde anche il fiore all'occhiello del paese, cartolina dai colori sbiaditi e contorni erosi dal tempo. Le richieste del comitato civico, non definitosi ancora tale ma cresciuto al punto da raccogliere buona parte del paese, somigliano più a un diktat e sono quelle sbattute sul tavolo da metà maggio: riapertura di Villa Lante secondo gli orari pre lockdown, pulizia e decoro urbano. E, in poche parole: «Rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale».«Se non ci ascolteranno andremo avanti a oltranza», tuonano i bagnaioli che davanti alla notizia della probabile presenza di politici e amministratori mercoledì, in primis il sindaco Arena che ha ipotizzato la chiusura dell'acqua che alimenta le fontane come forma di protesta simbolica contro il Ministero, storcono il naso. Allo stesso modo di come stanno facendo i turisti da un mese a questa parte.Parla senza peli sulla lingua e con uno spiccato accento veneto Alessandro Mazzucato, padovano in viaggio nella Tuscia insieme alla moglie che ha scelto la sosta di Villa Lante dopo aver consultato un paio di guide. «Un'esperienza paradossale e per certi versi traumatica - la definisce -. Dopo la fine della quarantena il leit motiv lanciato da Governo e ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo è stato: visitate l'Italia. Un consiglio accettato di buon grado ma poi le nostre meraviglie restano sotto chiave, vergogna è una parola che non rende bene l'idea».Dentro il parco, aperto due volte a settimana con ingresso contingentato fino a un massimo in contemporanea di 80 persone nel Giardino (ingresso a pagamento) e 50 persone nel Parco (ad ingresso libero), la situazione è al limite. «Lo scrigno votato dieci anni fa come il più bello d'Italia non esiste più», commentano amari i residenti. Tra zone off limits, erba che cresce e manutenzione a passo di bradipo con il nuovo appalto ancora fermo al palo e il sistema museale regionale paralizzato. Fotografia «da affrancare e spedire sulla scrivania del ministro» la fontana del Pegaso. «L'acqua ha lasciato spazio a poche dita melmose concludono - Il muschio cresce sulle statue, felci si alzano dal pelo dell'acqua, più che un monumento: una palude».E non basta, perché la cinta muraria di sud-est aspetta ancora i lavori di sistemazione dopo il crollo di agosto 2019: una sintesi perfetta di cosa sia oggi Villa Lante.