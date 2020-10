Positivo vigile del fuoco di Viterbo, in quarantena un intero turno

Coronavirus, positivo vigile del fuoco in servizio a Viterbo, finisce in quarantena un intero turno. Il pompiere, che ha appena ricevuto il referto di positività al Covid, non è in condizioni di salute serie, ma avendo prestato servizio anche al distaccamento di Tarquinia sono stati effettuati tamponi anche ai colleghi del presidio costiero.

Al momento tutti gli esami che sono stati fatti sono risultati negativi. Fino al termine dell’isolamento, nella caserma di Viterbo i vigili del fuoco del turno che non è stato toccato dalla quarantena faranno doppi servizi, fino a un arco di 24 ore, per non lasciare il presidio scoperto.

Ultimo aggiornamento: 13:31

