Incerti i tempi per la riapertura della superstrada all’altezza del km 59,800, per la quale è stato ipotizzato un ripristino della viabilità a doppio senso di marcia lungo la carreggiata non danneggiata all’inizio della prossima settimana, torna alla normalità dopo due mesi il tratto chiuso tra il casello autostradale di Orte e la ss675 (km 32,300 della provinciale 151) in direzione Terni.

Un calvario iniziato lo scorso 20 ottobre quando una voragine di 4 metri per 4 si era aperta a causa della rottura di un attraversamento idraulico 11 metri sotto il piano viabile.

Proseguito poi con una serie di interventi, con enormi disagi per automobilisti e trasporto merci in un’area di snodo focale tra Lazio e Umbria, che il 4 dicembre avevano portato un primo riassetto dell’arteria con il traffico riattivato a doppio senso sulla carreggiata nord.

E concluso nel pomeriggio di ieri con la notifica di fine lavori consegnata da ANAS.

ANAS che, sollecitata dal Comune di Viterbo, ora lavora alla messa in sicurezza dell’area tra lo svincolo Viterbo Nord e Bagni che da due settimane ormai ha contributo alla congestione del traffico extraurbano e interno, messo sotto pressione dallo shopping natalizio e dal previsto esodo prima del blocco agli spostamenti tra regioni fissato a partire dalla mezzanotte di domani.

Un cronoprogramma per gli interventi ancora manca. Certo è che lo scivolamento del piano stradale successivo all’apertura della crepa costringerà a un intervento laborioso. Allo stesso modo la necessità di agire in tempi celeri con il blocco che ieri ha mostrato di nuovo i suoi effetti. Rete stradale in apnea e giornata di passione per gli automobilisti: file e disagi che hanno interessato anche l’area a ridosso delle mura nei pressi di Valla Faul e Porta Fiorentina.

L’area più critica ancora il quadrante nord: da Via Garbini, alle valvole naturali dell’impianto cittadino: la rotatoria nei pressi del centro commerciale IperCoop, bloccata sia in uscita via della Palazzina che in direzione Terme, e quella di inserzione con la provinciale Tuscanese (a sua volta congestionata) in direzione Cassia Nord.

Così nonostante la riapertura del raccordino, l’impiego di pattuglie dei vigili urbani a decongestionare il traffico e gli accorgimenti adottati funzionalo durante la settimana ma non in grado di reggere l'urto del fine settimana. Un film destinato a ripetersi per tutto il weekend, con la giornata di domani che dovrebbe rappresentare il picco natalizio.

